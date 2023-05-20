«Лишать гражданства, чтобы эти люди не позорили нас»: депутат Власов высказался о предателях Родины

Депутат Госдумы Василий Власов стал гостем нового выпуска проекта ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Парламентарий рассказал, как отличает наигранный патриотизм от настоящего, что может сильнее сплотить граждан России, а также отметил схожие черты Евгения Пригожина и своего наставника Владимира Жириновского.
Впервые уроженец Москвы Василий Власов был избран депутатом Госдумы РФ семь лет назад и стал самым молодым парламентарием, ведь тогда ему был всего 21 год. Одна из первых его инициатив на посту — создать при нижней палате парламента Совет популярных блогеров. По словам Власова, в те времена молодежь занимала более активную гражданскую позицию, нежели сейчас.
Депутат и по сей день поддерживает хорошие отношения с блогерами, которых собирал в Госдуме в далеком 2017 году, а многие задуманные тогда планы были успешно реализованы благодаря огласке в СМИ: от помощи простым гражданам, до социальных, инфраструктурных и других важных проектов. Власов посетовал на многих популярных блогеров, которые изменили свою позицию по отношению к Родине после начала СВО. Депутат абсолютно уверен: «поливание грязью» своей страны из-за рубежа — неприемлемо и не должно оставаться безнаказанным.
«Мое предложение — лишать гражданства таких людей. Сотни миллионов по всему миру мечтают иметь российский паспорт, но стоят в очереди по 5-10 лет, чтобы его получить. Быть гражданином России и жить здесь должно быть медалью и гордостью», — заявил Власов.
Власов поделился и своим мнением о причинах успеха ЧВК «Вагнер» в зоне специальной военной операции. Депутат рассказал, что открыл на базе своей депутатской приемной пункт набора в подразделения «оркестра».
«Люди приходят. У «вагнеровцев» самое лучшее вооружение, лучшее снаряжение, лучшие возможности обучения и лучшие командиры. Там высокопрофессиональный уровень подготовки», — подчеркнул парламентарий.
Собеседники также поговорили в современности, патриотических настроениях в обществе и движении КИБЕР ФРОНТ Z, западных санкциях и расхитителях государственного капитала, предсказаниях и масштабах личности Владимира Жириновского и многом другом. Все подробности — в эксклюзивном интервью, которое выйдет на платформах ФАН 21 мая.