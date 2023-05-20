«Лишать гражданства, чтобы эти люди не позорили нас»: депутат Власов высказался о предателях Родины

Депутат и по сей день поддерживает хорошие отношения с блогерами, которых собирал в Госдуме в далеком 2017 году, а многие задуманные тогда планы были успешно реализованы благодаря огласке в СМИ: от помощи простым гражданам, до социальных, инфраструктурных и других важных проектов. Власов посетовал на многих популярных блогеров, которые изменили свою позицию по отношению к Родине после начала СВО. Депутат абсолютно уверен: «поливание грязью» своей страны из-за рубежа — неприемлемо и не должно оставаться безнаказанным.