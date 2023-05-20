Актер Рустам Сагдуллаев высказался о смерти своего коллеги Уразаева и назвал его «настоящим трудоголиком»

Советский актер Рустам Сагдуллаев, известный по роли Ромео в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни "старики"», рассказал о смерти коллеги Рустама Уразаева.
Информацией режиссер поделился в ходе разговора с корреспондентом «МК». Он признался, что кончина Уразаева стала для него большой неожиданностью. Актер был очень энергичным, общительным и веселым человеком, вспоминает Сагдуллаев.
«Настоящий трудоголик — за все хотел браться, не отказывался ни от какой работы. <...> Рустам был не только актером и режиссером, но и еще великолепным художником», — подчеркнул он.
Сагдуллаев указал, что его коллега безответственно относился к своему здоровью. Он должен был обратиться к врачам раньше, резюмировал режиссер.