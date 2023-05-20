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Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что петербургский «Зенит» больше не уважает игроков столичного клуба

Спорт
Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что петербургский «Зенит» больше не уважает игроков столичного клуба

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес объяснил, почему все последние игры с петербургским «Зенитом» получаются конфликтными. Голландский спортсмен уверен, что футболисты из Северной столицы больше не уважают столичный клуб.

Мнением Промеса поделилась пресс-служба «Спартака» на сайте команды. По словам легионера, ему не нравятся потасовки на поле, поскольку он хотел бы побеждать соперника в футболе, а не в кулачном бою. Конфликты возникают из-за того, что «Зенит» перестал уважать московскую команду, пояснил Квинси Промес.

«За пять лет они привыкли чувствовать себя выше "Спартака" и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это», — заявил нападающий столичного клуба.

При этом Промес подчеркнул, что лично для него матчи с ЦСКА принципиальнее, чем с командой из Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что «Зенит» по праву заслуживает уважения за очередной выигранный чемпионат, «с этим пора заканчивать, трофеи должны оставаться в Москве», добавил нападающий ФК «Спартак».
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