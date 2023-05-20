Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что петербургский «Зенит» больше не уважает игроков столичного клуба

При этом Промес подчеркнул, что лично для него матчи с ЦСКА принципиальнее, чем с командой из Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что «Зенит» по праву заслуживает уважения за очередной выигранный чемпионат, «с этим пора заканчивать, трофеи должны оставаться в Москве», добавил нападающий ФК «Спартак».