Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что петербургский «Зенит» больше не уважает игроков столичного клуба

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес объяснил, почему все последние игры с петербургским «Зенитом» получаются конфликтными. Голландский спортсмен уверен, что футболисты из Северной столицы больше не уважают столичный клуб.
Мнением Промеса поделилась пресс-служба «Спартака» на сайте команды. По словам легионера, ему не нравятся потасовки на поле, поскольку он хотел бы побеждать соперника в футболе, а не в кулачном бою. Конфликты возникают из-за того, что «Зенит» перестал уважать московскую команду, пояснил Квинси Промес.
«За пять лет они привыкли чувствовать себя выше "Спартака" и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это», — заявил нападающий столичного клуба.
При этом Промес подчеркнул, что лично для него матчи с ЦСКА принципиальнее, чем с командой из Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что «Зенит» по праву заслуживает уважения за очередной выигранный чемпионат, «с этим пора заканчивать, трофеи должны оставаться в Москве», добавил нападающий ФК «Спартак».