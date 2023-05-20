Американский актер Том Хэнкс присоединился к бастующим голливудским сценаристам

Известно, что Хэнкс состоит во всех гильдиях кинодеятелей Соединенных Штатов. Он сравнил текущие события с ситуацией, сложившейся в 80-е годы. Тогда американские звезды требовали процент с прибыли от продаж видеокассет с фильмами и сериалами. По мнению голливудского актера, стриминговые сервисы сейчас точно также влияют на индустрию.