Американский актер Том Хэнкс присоединился к бастующим голливудским сценаристам

Актер, продюсер и режиссер Том Хэнкс поддержал протестные движения американских сценаристов, которые начались 2 мая, сообщает «Культуромания».
Известно, что Хэнкс состоит во всех гильдиях кинодеятелей Соединенных Штатов. Он сравнил текущие события с ситуацией, сложившейся в 80-е годы. Тогда американские звезды требовали процент с прибыли от продаж видеокассет с фильмами и сериалами. По мнению голливудского актера, стриминговые сервисы сейчас точно также влияют на индустрию.
Отмечается, что забастовка длится со 2 мая. Сценаристы пытались договориться со студиями об улучшении условий труда и повышении заработной платы, однако найти компромисс не удалось.
Ранее в США решили впервые за 15 лет приостановить выход вечерних программ из-за забастовок. В эфир не выйдут передачи «Позднее шоу со Стивеном Колбером», «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» и «Поздней ночью с Сетом Майерсом».