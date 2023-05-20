Женщина за рулем внедорожника врезалась в Mercedes певца Дмитрия Колдуна в Москве

Исполнитель Дмитрий Колдун приехал в Москву на предстоящий концерт. На одном из светофоров столицы он попал в дорожно-транспортное происшествие. В беседе с изданием «Дни.ру» певец рассказал все подробности этого инцидента.
По словам Колдуна, девушка на своем автомобиле, дав задний ход без видимой на то причины, въехала в бампер его машины. Артист отметил, что удар был довольно сильным, но благодаря застегнутому ремню безопасности серьезных травм он не получил.
Изначально автоледи отрицала свою вину в произошедшем. Она настаивала на том, что это Колдун врезался в ее внедорожник. Эту же версию она рассказала прибывшим на место ДТП сотрудникам столичного Центра организации дорожного движения.
Разобраться в случившемся помогли камеры видеонаблюдения, которые были направлены на этот участок дороги. На записях видно, что именно транспортное средство женщины наехало на Mercedes знаменитости.