Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Журналист Mysl Polska назвал неблагоприятным для Польши любой исход специальной военной операции

Политика
Журналист Mysl Polska назвал неблагоприятным для Польши любой исход специальной военной операции

Польша, действуя против России в ходе СВО, фактически становится игрушкой в руках властей Украины. Об этом написал обозреватель издания Mysl Polska.

По мнению журналиста, Варшава в данный момент напрямую вовлечена в конфликт с Москвой. При этом исход противостояния в любом случае будет неблагоприятным для поляков.

Обозреватель считает, что Варшаве следует срочно сменить свой политический вектор. Журналист призывает политическую элиту своей страны начать поддерживать мирные инициативы по разрешению конфликта России и Украины.

Ранее глава минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил о том, что у берегов страны пришвартовался итальянский ракетный эсминец. По словам государственного деятеля, союзнический корабль прибыл для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья.
польша россия спецоперация Украина
Военкоры ФАН