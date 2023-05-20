Журналист Mysl Polska назвал неблагоприятным для Польши любой исход специальной военной операции

Польша, действуя против России в ходе СВО, фактически становится игрушкой в руках властей Украины. Об этом написал обозреватель издания Mysl Polska.
По мнению журналиста, Варшава в данный момент напрямую вовлечена в конфликт с Москвой. При этом исход противостояния в любом случае будет неблагоприятным для поляков.
Обозреватель считает, что Варшаве следует срочно сменить свой политический вектор. Журналист призывает политическую элиту своей страны начать поддерживать мирные инициативы по разрешению конфликта России и Украины.
Ранее глава минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил о том, что у берегов страны пришвартовался итальянский ракетный эсминец. По словам государственного деятеля, союзнический корабль прибыл для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья.