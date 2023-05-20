Жительница Тарко-Сале перевела более 20 тысяч рублей интернет-мошеннику после просьбы «подруги» о помощи

Северянка стала жертвой распространенной мошеннической схемы и перевела злоумышленнику 28 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Как сообщает «Ямал-Медиа», 17 мая жительница Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе получила сообщение от знакомой. Мошенник от имени приятельницы рассказал о финансовых трудностях и попросил о помощи. Не подозревая о подвохе, потерпевшая перевела на указанный злоумышленником номер 28 тысяч рублей.
Спустя некоторое время женщина перезвонила подруге и спросила, получила ли она деньги. Та ответила, что о помощи не просила, а ее страница в мессенджере была взломана.
Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию Пуровского района. По заявлению было возбуждено уголовное дело.
Ранее мошенники обманули пенсионерку из Санкт-Петербурга. Пожилая женщина перевела злоумышленникам более 1,5 миллиона рублей через систему Skype.