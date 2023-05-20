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СМИ: глава ФПБК Бородин попросил проверить Козловского на предмет финансирования ВСУ из-за дружбы с Роднянским

Общество
СМИ: глава ФПБК Бородин попросил проверить Козловского на предмет финансирования ВСУ из-за дружбы с Роднянским

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить российского актера Данилу Козловского на предмет финансирования ВСУ. Он направил обращение в Генпрокуратуру РФ.

Как сообщает Telegram-канал Shot, на возможность перевода средств для поддержки Украины, по мнению политика, указывает дружба с режиссером Александром Роднянским✱ (признан в России иноагентом). Бородин в тексте указал именно на этот факт.

Председатель ФПБК просил проверить артиста и других российских деятелей культуры на предмет поддержки Украины. Ранее Козловский направлял в суд иск о защите чести и достоинства к Бородину, однако он был отклонен дважды.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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