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«Поставил маяк»: как русский первопроходец Челюскин достиг северной оконечности Евразии

Общество
«Поставил маяк»: как русский первопроходец Челюскин достиг северной оконечности Евразии

20 мая 1742 года русский мореплаватель Семен Иванович Челюскин достиг самой северной оконечности Евразии, сделав великое географическое открытие XVIII века, которое тогда не было оценено по достоинству и практически забыто.

Полтора месяца первопроходец тащил через тундру бревно, для того чтобы «застолбить» конечный этап большого пути.

«Поставил маяк — одно бревно, которое вез с собою», — так лаконично, можно сказать, по-спартански написал он потом об этом.

Зато в деталях описал самый север Евразийского континента.

Отважный первооткрыватель не получил признания при жизни, в ней самой много белых пятен и даже ее годы даются примерно: 1704 – 1764. Есть и другие даты.

Доподлинно известно, что Челюскин был дворянином, родился в будущей Тульской губернии, отличался поразительной силы характером и стальной волей.

Образование получил в Москве в 1720-е годы.

Прежде чем достичь самого севера Евразии, участвовал в целом ряде экспедиций.

Как уже отмечалось, тогда этому открытию не придали большого значения, а самого Челюскина даже не удостоили никакой награды. Признание пришло через 100 лет, когда российский академик Александр Федорович Миддендорф исследовал Таймыр и предложил назвать в честь Челюскина, описанный им мыс.

С 1878 года это название было внесено в международные карты. В 1919 году плотно работавший с российскими полярными исследователями норвежский океанограф Отто Свердруп современными на тот момент научными методами подтвердил: мыс действительно является северной оконечностью Евразии.

Сегодня на мысе Челюскина находится полярная станция, а также самый северный евразийский аэродром. Здесь круглогодично отрицательная температура — таких мест очень немного.
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