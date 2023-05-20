«Поставил маяк»: как русский первопроходец Челюскин достиг северной оконечности Евразии

Как уже отмечалось, тогда этому открытию не придали большого значения, а самого Челюскина даже не удостоили никакой награды. Признание пришло через 100 лет, когда российский академик Александр Федорович Миддендорф исследовал Таймыр и предложил назвать в честь Челюскина, описанный им мыс.