Минэнерго Украины сообщило об аварийном отключении электричества в Киеве

Министерство энергетики Украины сообщило об аварийном отключении электричества в Киеве. Соответствующая информация следует из официального Telegram-канала ведомства.
Об этом стало известно 20 мая, в субботу. В настоящий момент электроснабжение большего числа потребителей восстановлено, ремонтные работы производятся до сих пор.
«Из-за технологических нарушений зафиксировано отключение 5 тыс. потребителей в Киеве и Киевской области», — указывается в сообщении Минэнерго.
Прежде стало известно, что три поселка в Курской области остались без света после обстрела украинской армии. Инцидент произошел в пятницу, 19 мая.