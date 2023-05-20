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Минэнерго Украины сообщило об аварийном отключении электричества в Киеве

Происшествия
Минэнерго Украины сообщило об аварийном отключении электричества в Киеве

Министерство энергетики Украины сообщило об аварийном отключении электричества в Киеве. Соответствующая информация следует из официального Telegram-канала ведомства.

Об этом стало известно 20 мая, в субботу. В настоящий момент электроснабжение большего числа потребителей восстановлено, ремонтные работы производятся до сих пор.

«Из-за технологических нарушений зафиксировано отключение 5 тыс. потребителей в Киеве и Киевской области», — указывается в сообщении Минэнерго.

Прежде стало известно, что три поселка в Курской области остались без света после обстрела украинской армии. Инцидент произошел в пятницу, 19 мая.
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