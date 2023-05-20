СМИ сообщили о попытке украинских диверсантов прорваться на территорию России со стороны Белгородщины

Диверсионно-разведывательная группа Украины вечером в пятницу, 19 мая, совершила попытку атаки на Белгородскую область. Как передает Telegram-канал Mash, вражеский отряд состоял более чем из 15 человек.
По данным источника, противник использовал автоматы Калашникова, гранатометы, пулеметы, а также снайперские винтовки. Обстрел велся на границе с селом Красный Хутор Белгородской области. Именно там украинская ДРГ пыталась зайти на территорию России из села Граны. Российским пограничникам удалось отбить атаку, после чего киевские диверсанты вернусь на территорию своего государства.
Ранее военные эксперты рассказали, что происходит в зоне боевых действий специальной военной операции. Как передает «Царьград», в ходе ночного массированного удара по противнику были использованы БПЛА-камикадзе, корректируемые авиабомбы, а также ракетное вооружение.