СМИ сообщили о попытке украинских диверсантов прорваться на территорию России со стороны Белгородщины

По данным источника, противник использовал автоматы Калашникова, гранатометы, пулеметы, а также снайперские винтовки. Обстрел велся на границе с селом Красный Хутор Белгородской области. Именно там украинская ДРГ пыталась зайти на территорию России из села Граны. Российским пограничникам удалось отбить атаку, после чего киевские диверсанты вернусь на территорию своего государства.