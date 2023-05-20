Минобороны РФ: российские военные за последние сутки перехватили 12 крылатых ракет Storm Shadow

Российской армии за минувшие сутки удалось перехватить 12 украинских снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны РФ.
Об этом стало известно 20 мая, в субботу. Также российские военные ликвидировали две бронемашины и три автомобиля, добавили в ведомстве.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», — указывается в сообщении Минобороны.
Прежде стало известно, что российские военные ликвидировали около 210 солдат украинской армии на Донецком направлении.