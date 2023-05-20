Замминистра промышленности и торговли Шпак заявил, что рынок БПЛА в РФ превысит 50 млрд рублей по итогам года

Объем рынка беспилотников в России может превысить 50 миллиардов рублей по итогам 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.
Такие цифры он назвал в ходе заседания президиума по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Он отметил, что доля отечественных закупок в госсекторе составит более 90% от всего объема. При этом совокупная доля российского рынка беспилотников по итогам года должна составить более 50 миллиардов рублей.
Также стало известно, что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил доработать проект по развитию БАС до 2030 года. Документ должен быть исправлен с учетом замечаний и предложения участников отрасли.
Ранее глава ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев выразил мнение, что запреты на использование БПЛА в регионах России могут отбросить отрасль на пять лет назад. Как пишет РИАМО, объем недополученной выручки может составить около 3 миллиардов рублей.