Замминистра промышленности и торговли Шпак заявил, что рынок БПЛА в РФ превысит 50 млрд рублей по итогам года

Такие цифры он назвал в ходе заседания президиума по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Он отметил, что доля отечественных закупок в госсекторе составит более 90% от всего объема. При этом совокупная доля российского рынка беспилотников по итогам года должна составить более 50 миллиардов рублей.