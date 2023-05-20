Замглавы МИД РФ Грушко назвал план по передаче Западом самолетов F-16 Украине «эскалационным сценарием»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал намерение стран Запада передать F-16 Украине, сообщает ТАСС.
Член дипмиссии на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике заявил, что Запад продолжает идти по пути эскалации конфликта. Намерение стран НАТО поставлять F-16 на Украину сопряжено с большими рисками для них самих.
Замглавы МИД отметил, что Москва будет учитывать подобные решения во всех своих планах. Кроме того, у России есть достаточно необходимых средств для достижения поставленных целей.
Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми назвал большой угрозой для России желание США разрешить передачу F-16 Украине, передает РИАМО. Но даже в случае одобрения реэкспорта отправка первых истребителей произойдет не раньше, чем через год.