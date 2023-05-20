Власти ЦАР провели акцию по медицинскому обследованию населения в мобильных пунктах

Банги, 20 мая. Министерство здравоохранение ЦАР организовало акцию по облегчению доступа населения к медицинскому обследованию.
В рамках программы, которая продлилась пять дней, команда мобильного пункта посетила несколько рынков Банги и провела скрининг на малярию, диабет и гипертонию. Кроме того, торговцев снабдили необходимыми лекарствами. Местные жители высоко оценили действия правительства и выстраивались в очередь для врачебной консультации.
Министр здравоохранения Пьер Сомс отметил важность данной инициативы. Также он подчеркнул, что президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера делает все возможное для того, чтобы население получало качественную медицинскую помощь вне зависимости от социального статуса.
Ранее Фостен-Арканж Туадера, частью политического курса которого является улучшение системы здравоохранения, принял участие в праздновании Всемирного дня борьбы с малярией. В обращении к согражданам он рассказал о необходимости экспресс-тестирования для быстрого лечения этой болезни.