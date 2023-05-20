Власти ЦАР провели акцию по медицинскому обследованию населения в мобильных пунктах

В рамках программы, которая продлилась пять дней, команда мобильного пункта посетила несколько рынков Банги и провела скрининг на малярию, диабет и гипертонию. Кроме того, торговцев снабдили необходимыми лекарствами. Местные жители высоко оценили действия правительства и выстраивались в очередь для врачебной консультации.