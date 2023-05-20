Второй тур выборов президента Турции начался для граждан республики за рубежом

Для голосования открыты 167 избирательных участков в 73 странах.
Второй тур президентских выборов для турецкой диаспоры за рубежом начался сегодня утром.
Граждане республики могут проголосовать на 167 избирательных точках в 73 странах, также несколько таких пунктов развернуты на границе Турции. Плебисцит продлится до 24 мая. После его окончания бюллетени будут доставлены на территорию страны дипломатическими службами под усиленной охраной.
Ранее, 14 мая, в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Большую часть мест в Национальном собрании заняли однопартийцы действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Выборы главы государства пришлось перенести на второй тур: ни один из кандидатов не преодолел минимальный порог в 50% плюс 1 голос. В Турции повторный плебисцит пройдет 28 мая.
В ходе прошедшего мероприятия была отмечена рекордная явка — 93,6%. Впервые за многие годы из-за резкого падения популярности правящей «Партии развития и справедливости» Эрдогана оппозиция получила реальные шансы на победу.
Основным соперником президента является председатель «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу. Он стал единым кандидатом от оппозиционного «Национального альянса», состоящего из шести фракций. По итогам голосования глава РНП незначительно отстал от Эрдогана — 44,88% против 49,51% соответственно. В первом туре также принимал участие представитель альянса АТА Синан Оган, который набрал лишь 5,22% голосов и не смог пройти во второй тур.