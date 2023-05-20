Второй тур выборов президента Турции начался для граждан республики за рубежом

Основным соперником президента является председатель «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу. Он стал единым кандидатом от оппозиционного «Национального альянса», состоящего из шести фракций. По итогам голосования глава РНП незначительно отстал от Эрдогана — 44,88% против 49,51% соответственно. В первом туре также принимал участие представитель альянса АТА Синан Оган, который набрал лишь 5,22% голосов и не смог пройти во второй тур.