Ливанцы требуют отставки главы ЦБ после выдачи ордера на его арест Францией

Поддержка главы ЦБ Ливана Риада Саламе среди политического класса стремительно слабеет после того, как Франция выдала ордер на его арест. Причиной стала неявка банкира на суд в Париже, который планировал предъявить обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Глава ЦБ стал объектом судебных расследований после того, как его, его брата Раджу Саламе и помощницу Марианну Хоайек уличили в коррупции, хищении государственных средств, подделке документов и нарушении налогового законодательства. Предполагается, что банкир похитил 330 миллионов долларов, используя подставную фирму Forry Associates Ltd, зарегистрированную на Виргинских островах.
Известно, что компания принадлежала брату Саламе, а сотрудничество началось 6 апреля 2002 года. О коррупционной схеме банкира и его сообщников заподозрили лишь в 2019 году, когда в Ливане произошел финансовый кризис. Многие жители стали обвинять его денежно-кредитную политику, которая наряду с прочими факторами привела к бедности в стране.
Сначала расследование по делу об отмывании денег Риадом Саламе начала прокуратура Бейрута. Позже судебная команда из Франции, Германии и Люксембурга заинтересовалась состоянием, которое банкир накопил за 30 лет работы, а позже пыталась вызвать главу ЦБ Ливана в парижский суд, где ему должны были предъявить предварительные обвинения в мошенничестве. Саламе проигнорировал повестку, после чего Франция выдала ордер на его арест.
«В любой другой стране его отставка была бы неизбежной. Тот факт, что он долгое время пользовался политической поддержкой на самых высоких уровнях, является явным признаком системных недостатков режима. Потребуется нечто большее, чем просто отставка, чтобы восстановить международное доверие к управлению Ливана», — сказал The National европейский дипломат.
Сейчас число призывов к отставке господина Саламе стремительно растет. Для многих лиц политического класса Ливана ордер на арест стал спусковым крючком для требований замены действующего главы ЦБ на компетентного преемника. С подобными призывами выступили десятки представителей партий от христианских до оппозиционных, а также те, кто когда-то был близок Саламе. Например, спикер парламента Набиха Берри или временно исполняющего обязанности премьер-министра Наджиба Микати. Глава ЦБ Ливана прокомментировал ситуацию:
«Я советую судебной власти начать с политиков, а не с управляющего Центральным банком».
Риад Саламе опровергает все обвинения в свой адрес и утверждает, что все состояние было заработано на должности инвестиционным банкиром в Merrill Lynch. Адвокаты защиты официально обратились в прокуратуру с просьбой остановить европейский судебный процесс, поскольку он противоречит текущему ливанскому расследованию. Сам банкир заявил, что будет обжаловать ордер на его арест, который выдала Франция.