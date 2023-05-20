Ливанцы требуют отставки главы ЦБ после выдачи ордера на его арест Францией

Сначала расследование по делу об отмывании денег Риадом Саламе начала прокуратура Бейрута. Позже судебная команда из Франции, Германии и Люксембурга заинтересовалась состоянием, которое банкир накопил за 30 лет работы, а позже пыталась вызвать главу ЦБ Ливана в парижский суд, где ему должны были предъявить предварительные обвинения в мошенничестве. Саламе проигнорировал повестку, после чего Франция выдала ордер на его арест.