Российские войска уничтожили около 210 солдат ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили до 210 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны РФ.
Также в результате огня артиллерии и действий Южной группировки войск была поражена техника противника. Украинские силы лишились танка, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, а также гаубицы Д-20.
Ранее РИАМО сообщало, что российская артиллерия уничтожила бойцов и технику ВСУ на Южно-донецком направлении. «Градом» были поражены три БМП, бронетранспортер, боевая разведывательно-дозорная машина и живая сила противника.