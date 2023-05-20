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Российские войска уничтожили около 210 солдат ВСУ на Донецком направлении

Армия
Российские войска уничтожили около 210 солдат ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили до 210 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны РФ.

Также в результате огня артиллерии и действий Южной группировки войск была поражена техника противника. Украинские силы лишились танка, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, а также гаубицы Д-20.

Ранее РИАМО сообщало, что российская артиллерия уничтожила бойцов и технику ВСУ на Южно-донецком направлении. «Градом» были поражены три БМП, бронетранспортер, боевая разведывательно-дозорная машина и живая сила противника.
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