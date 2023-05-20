ВС РФ ликвидировали командира батальона штурмовой бригады «Эдельвейс», отдававшего приказы обстреливать ЛНР

Силы ВС РФ ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины «Эдельвейс» Николая Головатюка, отдававшего приказы обстреливать территорию Луганской Народной Республики. Об этом пишет ТАСС.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал журналистам, что под непосредственным руководством Головатюка ВСУ обстреливали мирных жителей региона еще до начала СВО. По словам собеседника ТАСС, бойцы «Эдельвейса» участвовали в боях на территории Донбасса еще в 2015 году и пытались овладеть Дебальцево в ДНР во время проведения Чернухинско-Дебальцевской операции.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили около 210 солдат ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, согласно сведениям Минобороны РФ, в результате огня артиллерии и действий Южной группировки войск была поражена техника противника, в том числе польская самоходная артиллерийская установка Krab и гаубицы Д-20.