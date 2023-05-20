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ВС РФ ликвидировали командира батальона штурмовой бригады «Эдельвейс», отдававшего приказы обстреливать ЛНР

Армия
ВС РФ ликвидировали командира батальона штурмовой бригады «Эдельвейс», отдававшего приказы обстреливать ЛНР

Силы ВС РФ ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины «Эдельвейс» Николая Головатюка, отдававшего приказы обстреливать территорию Луганской Народной Республики. Об этом пишет ТАСС.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал журналистам, что под непосредственным руководством Головатюка ВСУ обстреливали мирных жителей региона еще до начала СВО. По словам собеседника ТАСС, бойцы «Эдельвейса» участвовали в боях на территории Донбасса еще в 2015 году и пытались овладеть Дебальцево в ДНР во время проведения Чернухинско-Дебальцевской операции.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили около 210 солдат ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, согласно сведениям Минобороны РФ, в результате огня артиллерии и действий Южной группировки войск была поражена техника противника, в том числе польская самоходная артиллерийская установка Krab и гаубицы Д-20.
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