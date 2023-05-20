ВС РФ ликвидировали командира батальона штурмовой бригады «Эдельвейс», отдававшего приказы обстреливать ЛНР

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал журналистам, что под непосредственным руководством Головатюка ВСУ обстреливали мирных жителей региона еще до начала СВО. По словам собеседника ТАСС, бойцы «Эдельвейса» участвовали в боях на территории Донбасса еще в 2015 году и пытались овладеть Дебальцево в ДНР во время проведения Чернухинско-Дебальцевской операции.