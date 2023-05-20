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ФАН публикует видео ночного нападения петербуржца на цветочный магазин из-за отказа в продаже роз

Происшествия

Момент нападения жителя Санкт-Петербурга на цветочный магазин и сотрудницу маркета попал на видео. ФАН публикует ролик с места происшествия.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к торговой точке в Колпино 17 мая в 00:30 по московскому времени. Из-за отсутствия возможности приобрести розы для возлюбленной петербуржец применил силу, сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах видно, как злоумышленник разбил стеклянную дверь магазина, используя палку. Также он ударил флориста по лицу и телу. Продавец с ушибами право височной области и другими травмами обратилась в больницу.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении. По данному факту возбудили уголовное дело.
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