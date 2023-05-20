ФАН публикует видео ночного нападения петербуржца на цветочный магазин из-за отказа в продаже роз

Момент нападения жителя Санкт-Петербурга на цветочный магазин и сотрудницу маркета попал на видео. ФАН публикует ролик с места происшествия.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к торговой точке в Колпино 17 мая в 00:30 по московскому времени. Из-за отсутствия возможности приобрести розы для возлюбленной петербуржец применил силу, сообщил источник в правоохранительных органах.
На кадрах видно, как злоумышленник разбил стеклянную дверь магазина, используя палку. Также он ударил флориста по лицу и телу. Продавец с ушибами право височной области и другими травмами обратилась в больницу.
Полицейские задержали подозреваемого в нападении. По данному факту возбудили уголовное дело.