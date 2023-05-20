Глава минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил о прибытии к берегам страны итальянского ракетного эсминца

Итальянский ракетный эсминец пришвартовался у берегов Польши. Иностранный военный корабль прибыл для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья, сообщил министр национальной обороны европейской страны Мариуш Блащак.
Такими сведениями польский чиновник поделился на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ). Блащак назвал эсминец «союзническим», отметив, что судно оснащено «мощным зенитным и противоракетным вооружением».
Ранее сообщалось, что Польша планирует начать производство РСЗО HIMARS. Такую возможность министр обороны европейского государства Мариуш Блащак обсудил с руководством компании Lockheed Martin во время визита в США.