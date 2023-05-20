Боливийская художница рисует портреты на листьях коки

Молодая художница из Эль-Альто создает портреты на листьях кустарника коки. Рисованием девушка начала увлекаться еще в раннем детстве, и со временем хобби стало делом всей ее жизни.
«После школы я пошла учиться в Университет UPEA, где закончила художественный факультет. Уже во время обучения я участвовала в международных художественных конкурсах, где впервые представила свои работы на листьях», — поделилась Луз Сюзель Веласкес.
Художница с детства увлекалась культурой Боливии, которая тесно связана с культом земли. Веласкес изучала древний народ аймара, который поклоняется богу плодородия и изобилия Экеко. По преданиям, именно он помог индейцам выжить во время восстания против испанцев.
Эта легенда стала источником вдохновения для молодой художницы. А листья коки, являющиеся важной частью боливийской культуры, послужили холстом.