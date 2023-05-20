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Садовод Андрей Туманов рассказал об эффективных способах борьбы с колорадским жуком

Общество
Садовод Андрей Туманов рассказал об эффективных способах борьбы с колорадским жуком

Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов поделился советами, как защитить огород от колорадских жуков.

Эксперт назвал сбор вручную самым эффективным методом борьбы с вредным насекомым на небольших дачных участках, пишет «Дни.ру». По словам председателя, жуков необходимо собирать пока самки не успели отложить яйца, потому что поедают растения в основном личинки.

Поместить вредителей нужно в глубокую емкость с мыльным или соляным раствором, а также удалять яйцекладки. Для владельцев больших участков специалист порекомендовал использовать картофельные ловушки или народные средства с можжевельником, луком, чистотелом и чесноком.
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