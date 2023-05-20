Садовод Андрей Туманов рассказал об эффективных способах борьбы с колорадским жуком

Поместить вредителей нужно в глубокую емкость с мыльным или соляным раствором, а также удалять яйцекладки. Для владельцев больших участков специалист порекомендовал использовать картофельные ловушки или народные средства с можжевельником, луком, чистотелом и чесноком.