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Митинг в поддержку России и за свободу журналиста Джулиана Ассанжа собрал 3000 человек в Сиднее

Политика
Митинг в поддержку России и за свободу журналиста Джулиана Ассанжа собрал 3000 человек в Сиднее

Митинг в поддержку России, против НАТО и войн, а также за свободу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, находящегося сейчас в британской тюрьме, прошел в Сиднее. На акцию протеста собрались 3000 местных жителей, пишет РИА Новости в своем Telegram-канале.

Демонстрация прошла около здания корпорации Google. В митинге принял участие отец заключенного журналиста Джон Шиптон, который выступил перед протестующими в шапке-ушанке. Другие участники многотысячного шествия пришли на мероприятие с российскими флагами, некоторые из демонстрантов были одеты в футболки с символом Z. На транспарантах в руках протестующих были лозунги о свободе слова и против лжи, которая приводит к военным конфликтам.
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