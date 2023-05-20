Митинг в поддержку России и за свободу журналиста Джулиана Ассанжа собрал 3000 человек в Сиднее

Демонстрация прошла около здания корпорации Google. В митинге принял участие отец заключенного журналиста Джон Шиптон, который выступил перед протестующими в шапке-ушанке. Другие участники многотысячного шествия пришли на мероприятие с российскими флагами, некоторые из демонстрантов были одеты в футболки с символом Z. На транспарантах в руках протестующих были лозунги о свободе слова и против лжи, которая приводит к военным конфликтам.