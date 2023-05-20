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Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали наводчика украинского подразделения «Волки да Винчи» Юрия Юхимюка под Бахмутом

Армия
Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали наводчика украинского подразделения «Волки да Винчи» Юрия Юхимюка под Бахмутом

Штурмовыми подразделениями был уничтожен лучший наводчик украинского спецназа Юрий Юхимюк в районе Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает издание «Русская Весна».

Артиллерист входил в одно из подразделений Вооруженных сил Украины «Волки да Винчи» под позывным Юхим. О его смерти сообщили представители группировки, которые назвали его лучшим наводчиком.

Юхимюк был ликвидирован в городе Часов Яр. До начала специальной военной операции мужчина жил в Германии. Однако в феврале 2022 года вернулся на Украину и вступил в ряды «Правого сектора»✱* (запрещенная в России экстремистская организация).

Подчеркнем, что наступление в Бахмуте осуществляется исключительно силами ЧВК «Вагнер». Ранее стало известно, что «музыканты» установили полный контроль над укрепрайоном «Домино» в западной части города.

  • ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
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