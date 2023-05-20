Штурмовыми подразделениями был уничтожен лучший наводчик украинского спецназа Юрий Юхимюк в районе Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает издание «Русская Весна».
Артиллерист входил в одно из подразделений Вооруженных сил Украины «Волки да Винчи» под позывным Юхим. О его смерти сообщили представители группировки, которые назвали его лучшим наводчиком.
Юхимюк был ликвидирован в городе Часов Яр. До начала специальной военной операции мужчина жил в Германии. Однако в феврале 2022 года вернулся на Украину и вступил в ряды «Правого сектора»✱* (запрещенная в России экстремистская организация).
Подчеркнем, что наступление в Бахмуте осуществляется исключительно силами ЧВК «Вагнер». Ранее стало известно, что «музыканты» установили полный контроль над укрепрайоном «Домино» в западной части города.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация