Отец ведущей Ксении Бородиной был против ее телевизионной фамилии

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина рассказала психологу Марку Бартону о плохих отношениях с ее отцом Кимом Амоевым. По словам теледивы, после развода родителей она редко виделась с папой и их общение со временем сходило на нет.
Звезда отметила, что в начале телевизионной карьеры отец негативно отреагировал на ее псевдоним. Он был против того, что дочь не использовала настоящую фамилию. Бородина призналась, что в этот раз смогла резко ответить на слова Амоева, после чего она не хотела с ним поддерживать связь.
Бородина поделилась, что отношения начали налаживаться только после того, как отец заболел: этот момент был началом ее «пути прощения». Сейчас она периодически ездит в Грузию на его могилу.
Ранее телезвезда призналась, что в молодости выбирала партнеров, похожих своей непредсказуемостью на Амоева. По ее словам, чаще такие отношения приводили к серьезным последствиям.