Отец ведущей Ксении Бородиной был против ее телевизионной фамилии

Звезда отметила, что в начале телевизионной карьеры отец негативно отреагировал на ее псевдоним. Он был против того, что дочь не использовала настоящую фамилию. Бородина призналась, что в этот раз смогла резко ответить на слова Амоева, после чего она не хотела с ним поддерживать связь.