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МИД Польши предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню

Политика
МИД Польши предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню

Министерство иностранных дел Польши призвало украинского лидера Владимира Зеленского от лица Киева принести извинения за Волынскую резню. Об этом заявил представитель ведомства Лукаш Ясина в интервью изданию Onet.

По его мнению, президент Украины должен принести извинения, поскольку это положительно повлияет на отношения между Киевом и Варшавой. Ясина также подчеркнул, что поляки взяли ответственность за преступления, которые совершались против украинского народа их государством.

Ранее сообщалось, что польские националисты выгнали украинских активистов с главной площади Кракова. Участники сходки с государственными флагами и транспарантами о Волынской резне заблокировали доступ к памятнику писателю Адаму Мицкевичу.
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