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Трое детей отравились таблетками в гостях у бабушки в Москве

Происшествия
Трое детей отравились таблетками в гостях у бабушки в Москве

Несовершеннолетних госпитализировали из квартиры на улице Ферсмана в Москве с отравлением препаратами от мышечных спазмов.

По данным Telegram-канала 112, трехлетний мальчик и две его младшие сестры гостили у родной бабушки. В момент, когда 67-летняя женщина оставила детей без присмотра, внуки в тайне взяли лекарства с холодильника и попробовали их.

Бабушка забила тревогу, когда мальчик принес ей пустую упаковку от препарата, снимающего мышечные спазмы. Она вызвала скорую помощь, и детей госпитализировали с отравлением. Сейчас врачи оценивают состояние несовершеннолетних как стабильное.

Ранее московская семиклассница отравилась обезболивающим перед экзаменом. Девочка от волнения выпила 50 таблеток, после чего ее госпитализировали.
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