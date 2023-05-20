Столкновение фермеров в центральной части Нигерии унесло жизни 85 человек

Абуджа, 20 мая. Около 100 человек стали жертвами столкновения фермеров в центральном регионе Нигерии.
Чиновник округа Мангу сообщил африканским журналистам о том, что в результате вооруженного конфликта земледельцев местной общины и пастухов с севера страны погибло 85 человек. Количество раненых на сегодняшний день не установлено. Многие были вынуждены покинуть свои дома из-за массовых поджогов, которые возникли в результате разборок. Правоохранительные органы заявили об усилении мер безопасности.
Противостояния фермеров с северной и южной части африканского государства происходят регулярно. Многие связывают эти столкновения с этническими и религиозными различиями.
Ранее в результате нападения пастухов из северо-центрального штата Бенуэ на земледельцев погибло 18 фермеров. Причиной конфликта стала борьба за водные ресурсы и территорию.