Столкновение фермеров в центральной части Нигерии унесло жизни 85 человек

Чиновник округа Мангу сообщил африканским журналистам о том, что в результате вооруженного конфликта земледельцев местной общины и пастухов с севера страны погибло 85 человек. Количество раненых на сегодняшний день не установлено. Многие были вынуждены покинуть свои дома из-за массовых поджогов, которые возникли в результате разборок. Правоохранительные органы заявили об усилении мер безопасности.