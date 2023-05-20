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Полицейские Петербурга задержали напавшего на сотрудника цветочного магазина романтика

Происшествия
Полицейские Петербурга задержали напавшего на сотрудника цветочного магазина романтика

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали мужчину, напавшего на цветочный магазин и продавца в Колпино из-за желания купить ночью розы для возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что найти подозреваемого удалось на проспекте Ленина в одном из домов по горячим следам. Полицейские доставили в отдел 39-летнего мужчину. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось, что злоумышленник в нетрезвом виде пришел в магазин, желая купить цветы. Однако посетитель получил отказ в обслуживании, что сподвигло его применить силу.
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