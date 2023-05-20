Ведущая Ксения Бородина призналась, что всегда выбирала мужчин с отцовской «непредсказуемостью»

Она призналась, что ее первый муж был очень похож на Кима Амоева. Телеведущая рассказала, как на очередном масштабном мероприятии, в котором участвовали около 200 человек, ее партнер оплатил всем парковочные места. Подобные «жесты доброй воли», по словам Бородиной, могли приводить к серьезным проблемам: иной раз семья не знала, как оплатить аренду квартиры.