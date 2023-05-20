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Ведущая Ксения Бородина призналась, что всегда выбирала мужчин с отцовской «непредсказуемостью»

Общество
Ведущая Ксения Бородина призналась, что всегда выбирала мужчин с отцовской «непредсказуемостью»

Российская телеведущая Ксения Бородина рассказала в беседе с экспертом по личным и семейным отношениям Марком Бартоном, что раньше выбирала мужчин, которые выделяются своей эксцентричностью. Она подчеркнула, что примером такого человека был ее отец Ким Амоев.

Звезда вспоминает, как в молодости обращала внимание на «загадочных» партнеров, которые готовы «разбрасываться деньгами», как это делал ее отец. Однако спустя некоторое время Бородина все же поняла, что в таких условиях невозможно жить: «никогда не знаешь, что будет завтра».

«Мне казалось, что это загадка, это очень интересно, это что-то неизведанное… Что это так круто, в этом столько шарма, огня. Ты живешь на таком адреналине», — поделилась телеведущая.

Она призналась, что ее первый муж был очень похож на Кима Амоева. Телеведущая рассказала, как на очередном масштабном мероприятии, в котором участвовали около 200 человек, ее партнер оплатил всем парковочные места. Подобные «жесты доброй воли», по словам Бородиной, могли приводить к серьезным проблемам: иной раз семья не знала, как оплатить аренду квартиры.

Ранее телеведущая поведала, что вновь нашла вторую половинку. По ее словам, она чувствует себя спокойно и открыто в новых отношениях.
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