Неразорвавшийся снаряд ВСУ попал в жилой дом в селе Архангельское Белгородской области

Село Архангельское в Белгородской области оказалось под обстрелом Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как он сообщил в своем Telegram-канале, один из неразорвавшихся снарядов попал в частный жилой дом. На месте падения боезапаса уже работают взрывотехники, пострадавших нет. Гладков также сообщил, что оперативные и аварийные службы Архангельского продолжают подворовой обход территории населенного пункта.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил о последствиях удара ВСУ по селу Муром. При обстреле повредилась крыша складского помещения сельскохозяйственного предприятия и линия электропередач.