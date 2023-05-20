Неразорвавшийся снаряд ВСУ попал в жилой дом в селе Архангельское Белгородской области

Как он сообщил в своем Telegram-канале, один из неразорвавшихся снарядов попал в частный жилой дом. На месте падения боезапаса уже работают взрывотехники, пострадавших нет. Гладков также сообщил, что оперативные и аварийные службы Архангельского продолжают подворовой обход территории населенного пункта.