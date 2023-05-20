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Неразорвавшийся снаряд ВСУ попал в жилой дом в селе Архангельское Белгородской области

Происшествия
Неразорвавшийся снаряд ВСУ попал в жилой дом в селе Архангельское Белгородской области

Село Архангельское в Белгородской области оказалось под обстрелом Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как он сообщил в своем Telegram-канале, один из неразорвавшихся снарядов попал в частный жилой дом. На месте падения боезапаса уже работают взрывотехники, пострадавших нет. Гладков также сообщил, что оперативные и аварийные службы Архангельского продолжают подворовой обход территории населенного пункта.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о последствиях удара ВСУ по селу Муром. При обстреле повредилась крыша складского помещения сельскохозяйственного предприятия и линия электропередач.
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