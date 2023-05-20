Склад с деревянными поддонами загорелся в Железнодорожном районе Воронежа на площади 1200 «квадратов»

Пожар вспыхнул на территории склада с деревянными поддонами в Железнодорожном районе Воронежа. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, все случилось в складском помещении на Ленинском проспекте. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации возгорания принимают участие порядка 80 человек личного состава МЧС и 22 единицы техники.
На месте происшествия в настоящий момент работают восемь пожарных расчетов. Угрозы перехода огня на расположенные рядом жилые дома нет, заявили в МЧС.