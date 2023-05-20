Транспортная реформа в Петербурге: проблемы остаются

Переход на Новую модель транспортного обслуживания пассажиров в сфере автобусных перевозок состоялся в Петербурге уже более года назад. Городские власти бравурно трубят о том, как хорошо стало петербуржцам, вкушающим сладостные плоды транспортной реформы: быстро, удобно, комфортно!
Однако многочисленные отклики горожан говорят об обратном.
В петербургском Комитете по транспорту определили следующие характеристики бирюзовых автобусов, закупаемых в братской Беларуси: не старше 2021 года, на 100% низкопольный, оборудован системами климат-контроля, обеспечения безопасности и информирования пассажиров. Кроме того, должна быть система видеонаблюдения и видеорегистрации, прочее оборудование.
На бумаге все вроде бы прекрасно, а вот на деле…
У «новых» автобусов постоянно заклинивают двери, так что это существенно осложняет выход пассажиров на остановках и, само собой, вход их в салон. Пассажирские транспортные средства резко трогаются и также резко тормозят.
Ранее грешили на неумелость водителей, однако такая картина наблюдается повсеместно — не могут же все шоферы быть настолько непрофессионалами? Нет, дело, по все видимости, опять же в качестве автобусов, тем более многие петербуржцы обращают внимание, как их карданные валы надрывно издают специфические звуки.
Наступили теплые дни, и где же хваленые кондиционеры? Есть жалобы, что они просто-напросто не работают, приходится открывать окна.
Петербуржцы жалуются и на расплодившихся «зайцев». Новая система безналичной оплаты подталкивает многих необремененных моральными принципами любителей халявы не платить и точка! А что, экономия! Карточку прикладывают лишь при появлении ревизоров. Они хорошо заметны, благодаря форменным жилетам.
В общем, транспортная реформа сломала формировавшиеся десятилетиями маршруты городского транспорта, при этом породив массу проблем. Интересно, сколько недополучает городская казна из-за новой системы оплаты, сколько теряет городская экономика из-за вынужденных опозданий работников?
Ранее сообщалось, что на Ушаковском мосту в Петербурге горел автобус.