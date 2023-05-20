Транспортная реформа в Петербурге: проблемы остаются

Ранее грешили на неумелость водителей, однако такая картина наблюдается повсеместно — не могут же все шоферы быть настолько непрофессионалами? Нет, дело, по все видимости, опять же в качестве автобусов, тем более многие петербуржцы обращают внимание, как их карданные валы надрывно издают специфические звуки.