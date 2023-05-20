Мотоциклист сбил 36-летнюю женщину на пешеходном переходе в Тюмени

Водитель мотоцикла сбил жительницу Тюмени на пешеходном переходе. Оба участника ДТП были госпитализированы.
Авария произошла в ночь на 19 мая на улице Ямской. Как стало известно, 36-летняя пострадавшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, где на нее наехал 37-летний мотоциклист, пишет «Ямал-Медиа».
С многочисленными тяжелыми травами с места происшествия были госпитализированы оба участника аварии. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее сообщалось о ДТП в Петербурге. Водитель автомобиля «Киа» на улице Солунской на нерегулируемом перекрестке сбил несовершеннолетнего велосипедиста.