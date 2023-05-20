Петербуржец разбил палкой дверь цветочного магазина и избил продавца из-за невозможности купить даме сердца розы

Житель Санкт-Петербурга разбил палкой дверь магазина и напал на продавца, так как не смог купить розы для дамы сердца. Он стал фигурантом уголовного дела.
В состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел к цветочному маркету, чтобы приобрести розы для возлюбленной. Флорист отказал ему в обслуживании, поэтому злоумышленник решил применить силу, передает 78.ru.
Работница вытолкала мужчину вместе с другой женщиной. Тогда он взял палку и разбил дверь, а после набросился на продавца. Сотрудница магазина получила ушибы, ей пришлось обратиться в больницу.
Ранее по факту стрельбы в ресторане Петербурга возбудили уголовное дело. Посетитель получил ранения во время конфликта в заведении.