Bloomberg: Бразилия считает «ловушкой» присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7

По данным источника издания, Зеленский предложил президенту Бразилии встретиться на территории Японии в рамках саммита. Отмечается, что Луис Инасиу Лула да Силва не видит причин, чтобы отказать в диалоге, однако переговоры не должны быть навязанными, поэтому глава Украины ответа еще не получил.