Bloomberg: Бразилия считает «ловушкой» присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7

Бразильские власти расценили визит главы Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиму потенциальной угрозой для стран, не входящих в «Большую семерку», сообщает Bloomberg.
По данным источника издания, Зеленский предложил президенту Бразилии встретиться на территории Японии в рамках саммита. Отмечается, что Луис Инасиу Лула да Силва не видит причин, чтобы отказать в диалоге, однако переговоры не должны быть навязанными, поэтому глава Украины ответа еще не получил.
Бразильский лидер счел предложение коллеги в качестве «ловушки» для лидеров других государств, не входящих в «Большую семерку». Отмечается, что Зеленский собирается провести переговоры с премьер-министром Индии Нарендой Моди и Японии Фумио Кисидой.
Ранее «Царьград» сообщил, что истинной целью поездки Зеленского на саммит G7 является построение отношений с Токио, чтобы потом вместе сдерживать влияние Китая.