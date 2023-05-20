Надышавшийся газом для заправки зажигалок подросток скончался в деревне Заневка Ленинградской области

По данным СМИ, труп 14-летнего мальчика нашли в его комнате. Эксперты не обнаружили на теле подростка признаков насильственной смерти. Позже выяснилось, что несовершеннолетний надышался газом для заправки зажигалок. Из-за воздействия ядовитых паров школьник потерял сознание и умер.