Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Надышавшийся газом для заправки зажигалок подросток скончался в деревне Заневка Ленинградской области

Происшествия
Надышавшийся газом для заправки зажигалок подросток скончался в деревне Заневка Ленинградской области

Несчастный случай произошел с подростком в деревне Заневка Всеволожского района Ленинградской области. Школьник надышался газом для заправки зажигалок и умер, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, труп 14-летнего мальчика нашли в его комнате. Эксперты не обнаружили на теле подростка признаков насильственной смерти. Позже выяснилось, что несовершеннолетний надышался газом для заправки зажигалок. Из-за воздействия ядовитых паров школьник потерял сознание и умер.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. По их информации, ученик шестого класса состоял на учете в местном отделении по делам несовершеннолетних. Устанавливаются все детали и обстоятельства трагедии.
ленинградская область всеволжский район мальчик смерть газ зажигалка отравление
Военкоры ФАН