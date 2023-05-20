Надышавшийся газом для заправки зажигалок подросток скончался в деревне Заневка Ленинградской области

Несчастный случай произошел с подростком в деревне Заневка Всеволожского района Ленинградской области. Школьник надышался газом для заправки зажигалок и умер, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, труп 14-летнего мальчика нашли в его комнате. Эксперты не обнаружили на теле подростка признаков насильственной смерти. Позже выяснилось, что несовершеннолетний надышался газом для заправки зажигалок. Из-за воздействия ядовитых паров школьник потерял сознание и умер.
На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. По их информации, ученик шестого класса состоял на учете в местном отделении по делам несовершеннолетних. Устанавливаются все детали и обстоятельства трагедии.