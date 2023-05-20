Свой путь в Европу Молдова оплачивает живыми людьми. Колонка Голоса Мордора

А может ли Молдова хоть в чем-то стать самой-самой? Конечно, может. Еще не так давно она делила с Албанией место самого бедного государства Европы, пока в этот топ-наоборот не ворвалась Украина. А сейчас пришли новости из ООН, что Молдова, по одному показателю, оказалась и вовсе мировым лидером.
Но не знаю, можно ли этим гордиться. Потому что этот показатель — депопуляция. Молдова стремительно теряет свое населения и эти темпы выглядят устрашающими.
Когда-то, на закате СССР, в Молдове проживало четыре с половиной миллиона человек. Вполне себе приличное население для маленькой республики, в которой и крупных городов, кроме Кишинёва, Бендер и Тирасполя, практически не было. Зато в этих городах было сосредоточено огромное количество всевозможной промышленности, а остальная территория республики представляла из себя очень развитый аграрный сектор. Это и овощеводство, и виноделие, прекрасные огромные плодовые сады, продукция из которых отправлялась во все уголки СССР.
К слову, в Молдове существовал самый большой яблоневый сад в Европе — «Память Ильича», длиной тридцать километров, который принадлежал нескольким колхозам. Работники сада подсчитали, что они обеспечивали каждого жителя СССР десятью килограммами яблок в год. Можете представить себе эти масштабы?
А что касается населения советской Молдавии — оно постоянно и быстро росло. Потому что сама Молдавия в составе СССР была неким маленьким подобием рая — великолепный климат, дешёвая сельхозпродукция, огромное количество рабочих мест, которое постоянно росло.
И так продолжалось ровно до тех пор, пока Молдова не стала независимым государством и не выбрала «путь в Европу», по которому идет до сих пор. Хотя, уже скорее не идет, а ползет из последних сил.
И теперь, страшные цифры — население Молдовы составляет ныне примерно 2,6 миллиона человек. Это данные ООН, поэтому жителей Приднестровья подсчитали тоже. Разница с 1990 годом колоссальная. Потеря населения такая, что напоминает какой-то медленный геноцид.
Причин множество. Во-первых — резкое снижение рождаемости из-за очень плохих экономических условий. У граждан Молдовы просто нет денег на воспитание детей, нет рабочих мест для новых граждан. И понятно, что обзаводиться детьми, в таких условиях, никто не хочет.
Во-вторых — массовый отток населения. Граждане Молдовы бегут из республики, куда только можно. Бегут в Европу, бегут в Россию. Чтобы работать на самых грязных и низкооплачиваемых работах, потому что даже такая перспектива лучше, чем жизнь в Молдове.
В-третьих — вымирание населения. Продолжительность жизни очень сильно снизилась, упало качество медицинского обслуживания.
Молдова теряет людей. Теряет, по дороге в Европу. Можно было бы пошутить, если бы картина не выглядела так трагично. За все годы независимости республика не смогла добиться вообще ничего. Все показатели отрицательны. Но похожи, что руководство республики это совершенно не волнует.
Майя Санду не только продолжает политику предыдущих властей Молдовы, но и старается довести её до абсолютного абсурда. И очень похоже на то, что она делает это специально, чтобы в итоге отдать обезлюдевшую нищую Молдову в состав Румынии. К слову, сама Румыния тоже не блещет успехами, но зато с присоединением Молдовы румынские националисты смогут называть свою страну «Великая Румыния».
А для Молдовы ничего не изменится даже с присоединением к Румынии. Молдаване уже имеют опыт существования в виде румынской провинции и этот опыт не очень положителен. Граждане второго сорта, которые должны беспрекословно подчиняться румынскому господину.
А что касается экономики — ничего не изменится и тут. Скорее всего, станет даже хуже. Потому что став частью Румынии, которая входит в Евросоюз, Молдова перестанет производить даже то, что ещё производит. Ее заставят сократить виноделие, а овощи покупать в Испании, или в Греции, как это делает сейчас Болгария, или та же Румыния.
И сколько населения останется в Молдове лет через десять? Миллион? Девятьсот тысяч? Тут главное не вспоминать про советский период, потому становится совсем уж грустно.