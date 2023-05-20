Свой путь в Европу Молдова оплачивает живыми людьми. Колонка Голоса Мордора

Когда-то, на закате СССР, в Молдове проживало четыре с половиной миллиона человек. Вполне себе приличное население для маленькой республики, в которой и крупных городов, кроме Кишинёва, Бендер и Тирасполя, практически не было. Зато в этих городах было сосредоточено огромное количество всевозможной промышленности, а остальная территория республики представляла из себя очень развитый аграрный сектор. Это и овощеводство, и виноделие, прекрасные огромные плодовые сады, продукция из которых отправлялась во все уголки СССР.