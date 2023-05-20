Исследователи высоких широт России отметили свой профессиональный праздник в Москве

В честь празднования юбилейного Дня полярника в Москве состоялось открытое заседание Совета межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников».
Это один из самых молодых профессиональных праздников нашей страны. В этом году исследователей высоких широт чествуют в десятый раз. В мероприятии по случаю торжественного события приняли участие ученые, представители власти и госкорпораций, ветераны и действующие исследователи Арктики и Антарктиды. Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок 20 лет провел в рабочих командировках на Северном и Южном полюсах.
«Первая моя экспедиция — 36-я, мы проводили очень серьезные научные исследования — озонометрическое зондирование для изучения формирования озоновой дыры над Антарктидой. Результаты получились весьма существенные», — вспомнил Терешонок.
По словам ученого, Антарктида и Арктика ему снятся до сих пор, как и коллеги-полярники, многие из которых ушли из жизни. Однажды познав уникальную природу вечной мерзлоты, влюбляешься в нее навсегда.
«Север настолько притягателен, заразителен, он бескрайний. Когда ты смотришь на овцебыков, которые стоят на побережье моря Лаптевых на ветру, испытываешь гордость за нашу страну, что у нее такая огромная территория. Это гордость за тех людей, которые сберегли ее для нас», — поделился член МОО «Ассоциация полярников», тамбовец Михаил Денисов.
С инициативой учреждения Дня полярника в 2012 году выступил специальный представитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров. В 2013 году Владимир Путин подписал указ о его проведении 21 мая. В этом году праздник отмечают три дня — 19, 20 и 21 мая. К участникам открытого заседания с поздравлениями обратились участники экспедиций на станциях «Прогресс» и «Восток».
«Мы всех поздравляем с юбилейной датой. Мы рады, что у нас есть такой праздник. Поздравляем, желаем здоровья, счастья, мирного неба над головой», — поздравил начальник зимовочного состава станции «Восток» Виталий Заровчатский.
Освоение высоких широт — один из приоритетов государственной политики России. Учреждение праздника позволило привлечь внимание общества к развитию полярных территорий, повысило престижность работы в высоких широтах и содействовало привлечению высококвалифицированных кадров.
«Те предприятия, которые входят в Арктическую зону Российской Федерации, уже сегодня продуцируют порядка четверти российского экспорта, обеспечивая при этом порядка 15% ВВП. Сегодня направлен целый ряд мер со стороны государства на поддержку реализации проектов, на создание благоприятного инвестиционного климата. Это и территория опережающего развития «Мурманск — столица Арктики», которая позволяет стратегическим инвесторам получать определенные преференции. Это и прямая государственная поддержка целого ряда проектов, которые реализуются как на суше, так и на шельфе», — отметил исполнительный директор МОО «Ассоциация полярников» Мурманской области Алексей Фадеев.
В ходе встречи участники также обсудили работу региональных отделений, проекты, развитие Международного гуманитарно-просветительского центра «Полюса Земли», предстоящий XIII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» и другие актуальные вопросы повестки.
«Нам Арктику придется защищать — и защищать по-настоящему. Военные тайны не открою, но скажу, что американцы заказали у себя шесть ледоколов, претендуют на Северный морской путь. Сегодня мы самая мощная ледокольная держава», — заявил председатель Комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
Дата празднования Дня полярника выбрана в честь начала работы в 1937 году первой научно-исследовательской экспедиции полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». В настоящее время полярниками называют специалистов многих гражданских и военных профессий: ученых, строителей, летчиков, моряков, врачей, учителей. Отмечают этот день и жители и коренные малочисленные народы Севера. Поэтому День полярника по праву считается праздником миллионов.