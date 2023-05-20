Исследователи высоких широт России отметили свой профессиональный праздник в Москве

Это один из самых молодых профессиональных праздников нашей страны. В этом году исследователей высоких широт чествуют в десятый раз. В мероприятии по случаю торжественного события приняли участие ученые, представители власти и госкорпораций, ветераны и действующие исследователи Арктики и Антарктиды. Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок 20 лет провел в рабочих командировках на Северном и Южном полюсах.