ЦАР и Нигерия начали сотрудничество в области оптимизации работы таможенных служб

Кроме того, Нигерия поставила в ЦАР 10 компьютеров, которые дадут толчок процессу цифровизации, проводимому министром финансов и бюджета Эрве Ндоба. Также они будут способствовать оптимизации поступления доходов от пошлинных сборов.