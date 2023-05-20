ЦАР и Нигерия начали сотрудничество в области оптимизации работы таможенных служб

Банги, 20 мая. Министр финансов и бюджета ЦАР Эрве Ндоба принял у таможенной службы Нигерии транспорт и компьютеры в рамках двухстороннего сотрудничества надзорных органов государств.
Торжественная церемония передачи шести автомобилей и десяти патрульных мотоциклов прошла в здании центральноафриканского пограничного ведомства. Полученные транспортные средства помогут сотрудникам более оперативно и эффективно работать на местах.
Кроме того, Нигерия поставила в ЦАР 10 компьютеров, которые дадут толчок процессу цифровизации, проводимому министром финансов и бюджета Эрве Ндоба. Также они будут способствовать оптимизации поступления доходов от пошлинных сборов.
Ранее власти Центральноафриканской Республики анонсировали стратегию по внедрению инновационных технологий в государственный сектор. По мнению президента Фостен-Арканжа Туадера, это поможет сделать деятельность чиновников страны более прозрачной.