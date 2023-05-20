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«Мои зрители ее любят и обожают»: телеведущая Ксения Бородина рассказала об отношениях с мамой

Шоу-бизнес
«Мои зрители ее любят и обожают»: телеведущая Ксения Бородина рассказала об отношениях с мамой

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина призналась, что отношения с мамой Инной начали налаживаться относительно недавно. В интервью психологу Марку Бартону звезда рассказала, что долгое время обижалась на нее.

Во время беседы Бородина отметила, что фанаты в социальных сетях полюбили ее маму из-за схожих взглядов. Однако, по ее мнению, если рассматривать позицию Инны с психологической точки зрения, то есть много спорных моментов, которые телеведущая не пытается «исправить».

Помимо этого, стало известно, что Бородина долгое время обижалась на свою мать из-за того, что та уехала и оставила маленькую Ксению одну. По ее словам, сейчас она проработала эту проблему и их общение улучшается.

Ранее певица Ольга Орлова рассказала о прошедших крестинах ее дочери Анны. Известно, что крестной матерью стала Ксения Бородина, которая заявила, что семья Орловой всегда может на нее рассчитывать.
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