«Мои зрители ее любят и обожают»: телеведущая Ксения Бородина рассказала об отношениях с мамой

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина призналась, что отношения с мамой Инной начали налаживаться относительно недавно. В интервью психологу Марку Бартону звезда рассказала, что долгое время обижалась на нее.
Во время беседы Бородина отметила, что фанаты в социальных сетях полюбили ее маму из-за схожих взглядов. Однако, по ее мнению, если рассматривать позицию Инны с психологической точки зрения, то есть много спорных моментов, которые телеведущая не пытается «исправить».
Помимо этого, стало известно, что Бородина долгое время обижалась на свою мать из-за того, что та уехала и оставила маленькую Ксению одну. По ее словам, сейчас она проработала эту проблему и их общение улучшается.
Ранее певица Ольга Орлова рассказала о прошедших крестинах ее дочери Анны. Известно, что крестной матерью стала Ксения Бородина, которая заявила, что семья Орловой всегда может на нее рассчитывать.