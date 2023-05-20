Неизвестный мужчина с похожим на гранату предметом ворвался в поликлинику на Перервинском бульваре в Москве

По данным ресурса, все случилось в столичной поликлинике №9. Дебошир зашел в здание медицинского учреждения с напоминающим боеприпас предметом и сильно напугал посетителей поликлиники. Персонал вызвал сотрудников полиции, которые задержали хулигана. В настоящий момент мужчина дает показания в отделении, где пытается объяснить мотивы своего поступка.