Более 30 природных пожаров продолжают действовать в Свердловской области

В настоящее время в области действуют свыше 30 пожаров. Для борьбы с огнем привлечены более тысячи сотрудников МЧС, а также авиация. На очаги возгорания за минувшие сутки было сброшено около 800 тонн воды, удалось ликвидировать 13 точек распространения огня.