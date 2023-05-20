Более 30 природных пожаров продолжают действовать в Свердловской области

Сотрудники МЧС продолжают борьбу с природными пожарами на территории Свердловской области, за минувшие сутки было ликвидировано 13 очагов возгорания. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
В настоящее время в области действуют свыше 30 пожаров. Для борьбы с огнем привлечены более тысячи сотрудников МЧС, а также авиация. На очаги возгорания за минувшие сутки было сброшено около 800 тонн воды, удалось ликвидировать 13 точек распространения огня.
В Тюменской области спасатели продолжают борьбу с 12 ландшафтными и 11 лесными пожарами. В тушении задействованы более тысячи человек и 280 единиц специальной техники, включая самолет Ил-76, четыре вертолета и два пожарных поезда.