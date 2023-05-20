Актриса Ольга Остроумова назвала народного артиста России Вячеслава Тихонова закрытым и замкнутым человеком

Советская и российская актриса Ольга Остроумова поделилась с aif.ru впечатлениями о съемках в фильме вместе с народным артистом СССР Вячеславом Тихоновым.
Остроумова вспомнила съемочный процесс кинокартины «Доживем до понедельника» режиссера Станислава Ростоцкого. Актриса исполнила роль девятиклассницы Риты Черкасовой вместе с Тихоновым, которому досталось амплуа учителя истории Ильи Семеновича Мельникова.
По словам Остроумовой, она была рада возможности поработать вместе со знаменитым актером. Однако она назвала артиста замкнутым человеком в обычной жизни. При этом звезда советских фильмов уточила, что понимает Тихонова, так как сама довольно закрыта от посторонних людей.
Ранее актриса Алина Покровская поделилась историей последнего разговора со скончавшимся коллегой Василием Лановым. В декабре 2020 года артистам удалось встретиться на торжественном мероприятии по случаю 50-летия со дня выпуска картины «Офицеры».