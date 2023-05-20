Актриса Ольга Остроумова назвала народного артиста России Вячеслава Тихонова закрытым и замкнутым человеком

По словам Остроумовой, она была рада возможности поработать вместе со знаменитым актером. Однако она назвала артиста замкнутым человеком в обычной жизни. При этом звезда советских фильмов уточила, что понимает Тихонова, так как сама довольно закрыта от посторонних людей.