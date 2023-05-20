Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью вытеснили солдат ВСУ из западной части Бахмута

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль все западные районы Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает «Русская весна».
Военные аналитики, аффилированные с Вооруженными силами Украины, опубликовали обновленные карты Бахмута. Согласно новым данным, вся западная часть населенного пункта находится под контролем ЧВК «Вагнер». Штурмовикам осталось вытеснить противника только с юго-запада, где находится памятник МиГу.
Отметим, что в боях за Бахмут принимают участие только бойцы ЧВК «Вагнер». В настоящий момент «музыканты» освободили больше 90% города.