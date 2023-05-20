Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью вытеснили солдат ВСУ из западной части Бахмута

Военные аналитики, аффилированные с Вооруженными силами Украины, опубликовали обновленные карты Бахмута. Согласно новым данным, вся западная часть населенного пункта находится под контролем ЧВК «Вагнер». Штурмовикам осталось вытеснить противника только с юго-запада, где находится памятник МиГу.