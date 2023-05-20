Житель Свердловской области нашел на участке авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Прибывшая по вызову дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии установила, что в земле действительно была найдена авиационная учебная бомба образца 1941 года. В ведомстве уточнили, что боеприпас не представляет опасности для окружающих. Снаряд передали оперативно-следственной группе. Стражи порядка выясняют обстоятельства и детали инцидента.