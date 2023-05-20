Житель Свердловской области нашел на участке авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Житель Свердловской области обнаружил на своем участке авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону в Telegram-канале.
Потенциально опасная находка была сделана на территории коттеджного поселка «Заповедник» под Сысертью. Мужчина проводил на придомовом участке земляные работы и наткнулся на подозрительный предмет, после чего немедленно проинформировал об этом компетентные органы.
Прибывшая по вызову дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии установила, что в земле действительно была найдена авиационная учебная бомба образца 1941 года. В ведомстве уточнили, что боеприпас не представляет опасности для окружающих. Снаряд передали оперативно-следственной группе. Стражи порядка выясняют обстоятельства и детали инцидента.
Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли рядом с домом №108 на проспекте Мира.