Первый самолет из Тбилиси приземлился в Москве после возобновления прямого авиасообщения с Грузией

В аэропорту Внуково приземлился первый самолет из Тбилиси после возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Рейс обслуживала компания Georgian Airways.
Посадка прошла штатно. Пассажиры проявили спокойствие, обошлись без аплодисментов в конце полета, передает Telegram-канал РИА Новости. В зоне ожидания также нет каких-либо волнений.
Между тем в Грузии продолжают критиковать возобновление прямых рейсов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недовольство грузинских политиков «беснованием».