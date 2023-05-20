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Первый самолет из Тбилиси приземлился в Москве после возобновления прямого авиасообщения с Грузией

Общество
Первый самолет из Тбилиси приземлился в Москве после возобновления прямого авиасообщения с Грузией

В аэропорту Внуково приземлился первый самолет из Тбилиси после возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Рейс обслуживала компания Georgian Airways.

Посадка прошла штатно. Пассажиры проявили спокойствие, обошлись без аплодисментов в конце полета, передает Telegram-канал РИА Новости. В зоне ожидания также нет каких-либо волнений.

Между тем в Грузии продолжают критиковать возобновление прямых рейсов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недовольство грузинских политиков «беснованием».
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