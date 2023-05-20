Представитель МИД РФ Мария Захарова осадила выступающих против авиасообщения с Россией грузинских политиков

Захарова считает, что местные чиновники и госслужащие не должны быть против осуществления прямых рейсов. Она отметила, что многих граждан Грузии и России связывают родственные связи. Представитель ведомства привела яркие примеры, подтверждающие необходимость наличия прямых авиаперевозок между странами. Она пришла к выводу, что нынешняя критика является «беснованием».