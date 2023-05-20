Представитель МИД РФ Мария Захарова осадила выступающих против авиасообщения с Россией грузинских политиков

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на критику грузинских политиков по поводу возобновления авиасообщения с Россией.
Захарова считает, что местные чиновники и госслужащие не должны быть против осуществления прямых рейсов. Она отметила, что многих граждан Грузии и России связывают родственные связи. Представитель ведомства привела яркие примеры, подтверждающие необходимость наличия прямых авиаперевозок между странами. Она пришла к выводу, что нынешняя критика является «беснованием».
«Эта история – индикатор наличия или отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах», — заключила Захарова.
Во время одного из заседаний парламента Грузии депутаты устроили драку из-за различных взглядов на возобновление рейсов с Россией.