Двое вооруженных налетчиков украли у матроса 680 тысяч рублей на Лиговском проспекте в Петербурге

Вооруженные травматическим пистолетом злоумышленники украли у матроса 680 тысяч рублей в центре Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.
Преступление произошло 18 мая на Лиговском проспекте. В результате разбойного нападения двух неизвестных 30-летний матрос лишился сумки, в которой находились 8,5 тысячи долларов наличными (примерно 680 тысяч рублей).
Мужчина немедленно обратился в полицию и назвал приметы грабителей. Ими оказались бородатые мужчины в кепках. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой в крупном размере».
Сегодня, 20 мая, подозреваемые были задержаны правоохранителями. При обыске у мужчин изъяли травматический пистолет «Гроза», 100 долларов и 100 тысяч рублей.
Накануне в Петербурге задержали мигранта, укравшего мобильные телефоны у шести жителей города. Как сообщает «Царьград», нарушитель полностью признал вину и раскаялся в содеянном.